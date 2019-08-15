إنقطاع المياه ببعض بلديات العاصمة اليوم

ستشهد بعض بلديات العاصمة إنقطاعا في التزوّد بالمياه الشروب بسبب الأشغال على مستوى بلدية دالي ابراهيم.

وجاء في بيان لمؤسسة سيال، أنه حدث ثقب على مستوى القناة الرئيسية للمياه ليلة الأربعاء على مستوى بلدية دالي ابراهيم.

وأضاف البيان، أن الأشغال تحديدا بمنطقة عين الله وتعاونية المستقبل.

وأشارت المؤسسة أن سبب الإنقطاع راجع إلى عدم إحترام مؤسسة البناء لأشغال الحفر وترك أكوام من التراب.

وأعلنت المؤسسة عن إنقطاع المياه ببلديتي الشراقة ماعدا بوشاوي، وبلدية دالي ابراهيم ماعدا منطقة عين الله.

من جهتها أكدت سيال أن المياه ستعود الى الحنفيات بعد الإنتهاء من الأشغال التي ستكون ليلة الخميس الى الجمعة.