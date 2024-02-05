إنقطاع المياه ببعض بلديات العاصمة يوم الأربعاء

أعلنت شركة المياه والتطهير الجزائر “سيال” عن تسجيل إنقطاع في التزوّد بالمياه الصالحة للشرب ببعض بلديات العاصمة يوم الأربعاء.

وحسب بيان لمؤسسة “سيال”، فإن الإنقطاع ناجم عن برمجة أشغال صيانة دورية للهياكل الهيدروليكية على مستوى المركب المائي بن زين “تليملي” وذلك بداية من الأربعاء 7 فيفري. أين ستتسبب الأشغال في انقطاع عملية التزوّد بالمياه الشروب على مستوى بلديات الجزائر الوسطى، باب الوادي، واد قريش، القصبة وبولوغين.

وأضافت سيال، أن إستئناف عملية التزويد بالمياه ستعود تدريجيا يوم الخميس 8 فيفري.