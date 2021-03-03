إنقطاع المياه ببلديات البليدة بداية من يوم السبت

أعلنت الجزائرية للمياه وحدة البليدة،عن أشغال تجديد قناة جلب المياه ذات قطر 500 ملم على مستوى محطة الضخ مرمان.

وحسب بيان للجزائرية للمياه، فإن الأشغال ستكون خلال يوم 6 مارس 2021 مما يستوجب التوقيف الكلي للمحطة.

وستشهد أحياء بلدية بوعرفة والجهة الغربية لبلدية البليدة ” شارع عمارة يوسف، مكركب بن يوسف، أمير عبد القادر، سيدي يعقوب، سيدي ابراهيم، بونعامة الجيلالي، شارع فلسطين، شريف شلابي، حي الورود، تلمساني، الجرف، زعبانة، لارماف، سمياني، براكني، سيدي عبد القادر، شارع 11 ديسمبر، حي مولود، علي عزي، عبد المومن 1.2.3، حي الموز، 680 مسكن، عبودي، عدل براكني، نعايمي، 198 مسكن، بوقسة

وأوضح البيان، أن التذبذب في التوزيع بالمياه الصالحة للشرب سيكون يومي 6 و7 مارس، مع عودة منتظمة لعملية التوزيع تدريجيا.