إنقطاع المياه ببلديات تيبازة والعاصمة بداية من الأربعاء

ستشهد بلديات تيبازة وبعض من بلديات العاصمة إنقطاعا في التزوّد بالمياه الشروب بداية من يوم الأربعاء المقبل.

وأفاد بيان لمؤسسة “سيّال” أن الجزائرية للمياه والمسؤولة عن تشغيل محطة تحلية المياه بفوكة سيتم الإغلاق الكلي للمصنع.

من أجل أشغال التهيئة السنوية من يوم الأربعاء على الساعة 01.30 إلى غاية الخميس على الساعة 01.30.

وهو ما يؤدي إلى تعليق الإمدادات بالمياه الصالحة للشرب على مستوى بلديات فوكة، دواودة وشعيبة وبوسماعيل وخميستي في مقاطعة تيبازة.

كما ستكون هنالك إضطرابات أخرى على مستوى البلديات الساحلية بالعاصمة بكل من المعالمة، زرالدة، اسطاوالي وعين البنيان.

واعلنت الجزائرية للمياه أن عودة المياه ستكون تدريجيا بداية من يوم الخميس.