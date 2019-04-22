إنقطاع المياه ببلدية الشراقة اليوم الإثنين

ستشهد بلدية الشراقة انقطاعا في التزوّد بالمياه الصالحة للشرب اليوم الإثنين حسبما أفاد به بيان لمؤسسة سيال.

وحسب ذات البيان، فإن الإنقطاع سببه تمركز الأشغال على مستوى القناة الرئيسية للتوزيع ببلدية الشراقة.

كما أن الإنقطاع سيكون بداية من الواحدة بعد الزوال إلى غاية الثامنة ليلا بسبب أشغال إعادة التهيئة بالقناة الرئيسية للتوزيع.

كما أن الإنقطاع سيكون على مستوى “حي المجاهدين 1، مما ينجم عنه انقطاع في التزود بالمياه الصالحة للشرب على الأحياء التالية:

“بلدية الشراقة، حي عيسات إيدير، حي البهجة، لوتيسمو عمارة 1 و2، عليوة فضيل، حي 250 مسكن، حي سيدي حسان.

بالإضافة إلى بوشاوي 1 و2، طريق ليدون، حي 602 مسكن، حي 320 مسكن، حي 430 مسكن، حي 162 مسكن بوشاوي.