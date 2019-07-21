إنقطاع المياه ببلدية الشراقة بداية من يوم الثلاثاء

ستشهد أحياء بلدية الشراقة غرب العاصمة إنقطاعا في التزوّد بالمياه الصالحة للشرب بداية من يوم الثلاثاء المقبل.

وأفادت مؤسسة سيال في بيان لها اليوم الأحد، أن الإنقطاع سببه الأشغال على مستوى قناتين رئيسيتين لتوزيع المياه ببلدية الشراقة.

وهو ما يؤدي إلى انقطاع المياه على مستوى أحياء الشراقة، على غرار جزء من وسط المدينة، حي بن حدادي، حي عيسات إيدير.

بالإضافة إلى حي بلحاج عثمان، حي عمارة 1 و2، حي عليوة فضيل، حي سيدي حسان، وبوشاوي 1 و2 و3.

ناهيك عن طريق ليدون، وحي 602 مسكن بوشاوي.

وأضافت المؤسسة أن عودة المياه إلى الأحياء المعنية ستكون يوم الأربعاء فور الإنتهاء من الأشغال.