إنقطاع المياه ببلدية الشراقة يوم الإثنين

ستشهد بلدية الشراقة غرب العاصمة إنقطاعا في التزوّد بالمياه الصالحة للشرب يوم الإثنين المقبل.

وأفاد بيان لمؤسسة سيال، أن إنقطاع المياه سيكون يوم الإثنين بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الخامسة مساء.

وجاء الإنقطاع بسبب أشغال على مستوى القناة الرئيسية لتوزيع المياه من أجل إصلاح العطب.

كما أن الإنقطاع سيكون على مستوى “حي المجاهدين 1، مما ينجم عنه انقطاع في التزود بالمياه الصالحة للشرب على الأحياء التالية:

“بلدية الشراقة، حي عيسات إيدير، حي بلحاج عثمان، لوتيسمو عمارة 1 و2، عليوة فضيل، حي 250 مسكن، حي سيدي حسان.

بالإضافة إلى بوشاوي 1 و2، طريق ليدون، حي 602 مسكن، حي 320 مسكن، حي 430 مسكن، حي 162 مسكن بوشاوي.