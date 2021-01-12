إنقطاع المياه ببلديتين بالعاصمة غدا الأربعاء

ستشهد بلديتين بالعاصمة إنقطاعا في التزود بالمياه الصالحة للشرب غدا الأربعاء.

وأفاد لبيان لمؤسسة سيال، أن شركة المياه والتطهير للجزائر ستقوم بأشغال لصيانة الكهربائية غدا الأربعاء.

وأضاف البيان، أن الأشغال ستكون بداية من الساعة 13.00 إلى غاية الساعة 18.00.

كما أن هذه الأشغال ستقام على مستوى برج المياه ببلدية بئر خادم وستتسبب في وققف عملية التزويد بالمياه الشروب.

وستنقطع المياه على مستوى بلدية بئر خادم كليا، وبلدية جسر قسنطينة على مستوى “عين المالحة، جنان سفارين، عين النعجة القديمة”.

من جهتها أكدت سيال، أن عملية التزويد بالمياه الشروب ستعود تدريجيا عند إنتهاء الأشغال.