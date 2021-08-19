إنقطاع المياه بسكنات عدل “بابا احسن 2” يحرم المستفيدين من الإنتقال إلى مساكنهم

يشهد حي “عدل” ببابا احسن 2 في العاصمة والذي سلم مؤخرا إنقطاعا تاما في المياه الشروب منذ بداية تسليم مفاتيح السكنات في 5 جويلية الفارط. وهو ما حرم المئات من المستفيدين الإنتقال إلى سكناتهم في ظل غياب هذه المادة الحيوية.

وأعرب بعض المستفيدين “للنهار أونلاين” عن تذمرهم واستيائهم الشديدين بسبب إنعدام المياه في حنفيات منازلهم والتي نغصت عليهم إكتمال فرحتهم بالسكنات التي انتظروها لسنوات عديدة

وأكد المستفيدون، أن المياه توجد فقط في بعض العمارات فقط . أما العمارات الواقعة في الداخل وبالاخص تلك البعيدة فلم تزر المياه حنفياتهم منذ أن إستلموا مفاتيح شققهم ووطأت أقدامهم السكنات. مشيرين إلى أنهم لم يستطيعوا القيام بأي أعمال أو الإنتقال للعيش في سكناتهم . نظرا لعدم وجود المياه حتى أن البعض منهم لم يستطع تنظيف منزله من الغبار والأتربة بسبب انعدام المياه -على حد تعبيرهم-.

وطالب المستفيدون من وكالة عدل بضرورة التدخل العاجل وتسوية وضعيتهم مع مؤسسة سيال. خاصة وأنهم تنقلوا في العديد من المرات إلى المؤسسة والتي أكدت لهم كل مرة حسبهم أنها تعمل على تسوية الوضعية إلا أن الحال لا يزال عليه.