ستشهد عملية التزويد بالمياه الصالحة للشرب، إنقطاعا بعدة بلديات من ولايتي الجزائر العاصمة وتيبازة بداية من يوم الإثنين بسبب الأشغال.

وأفاد اليوم السبت، بيان لمؤسسة “سيال”، أن الأشغال ستكون على مستوى محطة فوكة بولاية تيبازة.

وسينقطع الماء من يوم الإثنين على الساعة الثالثة صباحا إلى غاية يوم الأربعاء على الساعة الثالثة صباحا.

فبولاية تيبازة سيشمل إنقطاع المياه بلديات سيدي راشد، شمال تيبازة، القليعة، فوكا، دواودة، شعيبة، بوسماعيل وخميستي.

أما بولايات الجزائر العاصمة فيشمل الإنقطاع بلديات معالمة، زرالدة، اسطاوالي، وعين البنيان.

وأفاد ذات البيان، أن المياه ستعود إلى الحنفيات تدريجيا بداية من يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2017.

وستضع مؤسسة “سيال” جهاز للتوزيع عن طريق خزانات المياه مع إعطاء الأولوية لتزويد الهيئات العمومية والإستشفائية خلال الفترة المذكورة.