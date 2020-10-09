إنقطاع المياه عبر بلديات المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس مساء اليوم الجمعة

ستعرف بلديات المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس إنقطاع في التزود بالمياه الصالحة للشرب مساء اليوم الجمعة.

وحسب بيان لمصالح ولاية الجزائر، فإنه سيتم إنقطاع عملية التزويد بالمياه الشروب عبر بلديات المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس.

وسيتم قطع المياه أمسية اليوم الجمعة بداية من الساعة 20:00 مساءا إلى غاية الساعة 08:00 صباحا من يوم الغد السبت.

وأضاف البيان، أن قطع المياه سببه القيام بأشغال إصلاح القناة الرئيسية للتوزيع بمحطة بئر مراد رايس.

وأشار إلى، أن إستئناف توفير هذه الخدمة تدريجيا بداية من الساعة الثامنة من صبيحة يوم الغد السبت.

ويتعلق الأمر ببلديات حيدرة (كليا)، وبلدية بئر مراد رايس بحي لاكونكورد، حي كاستور، حي سيدي يحيى، منطقة سعيد حمدين.