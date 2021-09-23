إنقطاع المياه عبر ثلاث بلديات بالعاصمة اليوم الخميس

أعلنت مؤسسة “سيال” الجزائر عن إنقطاع المياه الشروب عبر ثلاث بلديات في الجزائر العاصمة اليوم الخميس بسبب الأشغال.

وحسب بيان للمؤسسة، فإن الإنقطاع سببه وقوع عطب على مستوى قناة رئيسية للتوزيع بقطر 400 ملم. حيث تقوم شركة المياه والتطهير للجزائر -سيال بأشغال إصلاح القناة بداية من الساعة 08:00 حتى الساعة 16:00 من اليوم الخميس. وتقام هذه الأشغال على مستوى بلدية سيدي أمحمد.

وستتسبب الأشغال في انقطاع عملية التزويد بالمياه الشروب عن البلديات الآتية.بلدية محمد بلوزداد كليا،

بلدية سيدي امحمد على مستوى “شارع ميصوني، حي غرمول، مجال المناورة، شارع حسيبة، شارع النقيب نور الدين مناني، حي رضا حوحو، شارع أوش”، وكذا على مستوى بلدية الجزائر الوسطى “شارع ديدوش مراد شارع بزير، شارع دنكور”