إنقطاع المياه عبر 40 بلدية بالعاصمة بداية من منتصف ليلة الأحد المقبل

أعلنت شركة المياه والتطهير سيال عن انقطاع التزود بالمياه الشروب عبر 40 بلدية بالعاصمة بداية من يوم الأحد المقبل 21 مارس.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن شركة الحامة للمياه المحلاة بالجزائر والقائمة على استغلال محطة تحلية مياه البحر الحامة تقوم ببرمجة توقيف تقني من أجل القيام بأشغال صيانة ضرورية.

وستكون الأشغال بداية من منتصف الليل ليوم الأحد 21 مارس إلى غاية التاسعة من صبيحة يوم الأربعاء المقبل.

وستتسبب الأشغال في عجز في الإنتاج، ولذلك تم وضع تدابير تعويضية للتخفيف من حدة هذه الوضعية.

ويتعلق الأمر ببلديات الجزائر الوسطى، سيدي امحمد، بلوزداد، المرادية، القبة، بولوغين، واد قريش، رايس حميدو، الحماماتّ.

بالإضافة إلى باب الواد، القصبة، بئر مراد رايس، المدنية، جسر قسنطينة، الأبيار، بئر خادم، حيدرة، بن عكنون، بني مسوس، بوزريعة.

ناهيك عن بلديات بئر توتة، تسالة المرجة، خرايسية، درارية، العاشور، بابا حسن، الدويرة، أولاد فايت، الشراقة، السحاولة.

وكذا بلديات السويدانية، دالي ابراهيم، حسين داي، المقرية، باش جراح، زرالدة، اسطاوالي، عين البنيان، معالمة، الرحمانية.

وأوضح البيان، أن عملية التزويد بالماء ستكون بداية من يوم الأربعاء المقبل.