إنقطاع المياه على هذه البلديات بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر -سيال- عن قيامها اليوم الأحد، بإصلاح تسرب هام عقب تسجيله على مستوى قناة رئيسية للتوزيع بقطر 500 ملم.

وأوضح بيان للشركة، أن أشغال إصلاح التسرب تُقام على مستوى بلدية الشراقة وستسبب في تأخير برنامج التوزيع على مستوى البلديات التالية:

بلدية دالي ابراهيم ما عدا منطقة عين الله، وبلدية الشراقة، ما عدا بوشاوي وسط وحي 602 مسكن الكثبان.

وستتم العودة لبرنامج التوزيع المعتاد تدريجيا ابتداءً من صبيحة يوم الإثنين 05 أوت 2024.