إنقطاع المياه في هذه البلديات بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن توقف مع إنخفاض طاقة الإنتاج على مستوى محطة تحلية مياه البحر فوكة 2 اليوم الجمعة.

وحسب بيان لذات الشركة، تسبب هذا التوقف، في تذبذبات وتأخير في برنامج توزيع المياه الشروب على مستوى عدة بلديات بالعاصمة.

ويتعلق الأمر بكل من المدينة الجديدة سيدي عبد الله، والمعالمة، والرحمانية، وزرالدة، واسطاوالي.

وكذا بلدية السويدانية، ببلوطة، والهضبة البيضاء والاحياء المجاورة. وبلدية شراقة، بأحياء سيدي حسان، ومنطقة الكثبان وبوشاوي 1، 2 و3. بالإضافة إلى بلديتي عين بنيان، والحمامات

وأضاف البيان، أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستتم تدريجياً بعد استئناف التحلية في المحطة بطاقتها الكلية وإمتلاء الخزانات الرئيسية.