إنقطاع المياه لمدة 5 أيام.. مواطنون يغلقون الطريق في حي رابح بوعزيز في عين البنيان
قام عشرات المواطنين مساء اليوم الإثنين، بغلق الطريق بحي رابح بوعزيز بالمنظر الجميل في عين البنيان بالعاصمة.
وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن سبب الإحتجاج يعود إلى انقطاع المياه
الشروب منذ 5 أيام.
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وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن سبب الإحتجاج يعود إلى …
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