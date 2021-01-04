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إنقطاع المياه لمدة 5 أيام.. مواطنون يغلقون الطريق في حي رابح بوعزيز في عين البنيان

أخبار الجزائر
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إنقطاع المياه لمدة 5 أيام.. مواطنون يغلقون الطريق في حي رابح بوعزيز في عين البنيان
بقلم خالد زوبيري

قام عشرات المواطنين مساء اليوم الإثنين، بغلق الطريق بحي رابح بوعزيز بالمنظر الجميل في عين البنيان بالعاصمة.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن سبب الإحتجاج يعود إلى  انقطاع المياه الشروب منذ 5 أيام.

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=943865

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