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إنقطاع في التزود بالكهرباء يومي الجمعة والسبت بالرويبة

أخبار الجزائر
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إنقطاع في التزود بالكهرباء يومي الجمعة والسبت بالرويبة
بقلم نادية بن طاهر

أفادت مديرية الحراش التابعة لشركة توزيع الكهرباء والغاز للعاصمة، تسجيل انقطاع في التزويد بالكهرباء يومي الجمعة والسبت ببلدية الرويبة.

وحسب بيان لذات المديرية، برمج هذا الإنقطاع من الساعة الـ8:00 إلى الـ16:30، وذلك بسبب أشغال على الشبكة.

ويأتي ذلك في إطار الأشغال التي بادر بها مسير شبكة نقل الكهرباء، من أجل صيانة شبكة الكهرباء على مستوى خط 60 كيلو فولط الجزائر العاصمة-شرق.

وسيمس هذا الإنقطاع خاصة، حي 500 مسكن من نوع السكن الترقوي العمومي لمدغري.

وأضاف البيان، أن الشركة تضع الرقم 3303 تحت تصرف زبائنها بالعاصمة، على مدار 24سا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=772973

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