أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية عن إنقطاع الاتصالات وخدمة الانترنت عن كامل المناطق في قطاع غزة.

وأوضحت الشركة ان إنقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة

وأضافت الشركة ان هذا الإنقطاع سببه تعرض المسارات الرئيسية والتي تم إعادة وصلها سابقاً للفصل مرة اخرى.

كما اعلن الهلال الأحمر الفلسطينيعن انقطاع الاتصال بشكل كامل عن غرفة العمليات في قطاع غزة وعن طواقمنا العاملة هناك. في ظل قطع الاحتلال لكل شبكات الاتصالات بشكل كامل للمرة الرابعة منذ بداية العدوان.