إنقطاع للمياه الشروب بالعاصمة من يوم الإثنين لغاية الخميس المقبل

برمجت شركة المياه والتطهير للجزائر أشغال إصلاح 4 تسربات للمياه الشروب، مما يتطلب الوقف الكلي لقناتين رئيسيتين لنقل المياه التابعة لمحطة معالجة المياه الشروب ببودواو، التي تزود بلديات الجزائر العاصمة.

وحسب بيان للشركة، فإن عملية الإصلاحات تبدأ من يوم الاثنين 24 فيفري على الساعة الثامنة، لغاية يوم الخميس 27 فيفري على الساعة الثامنة مساءاً.

وأضاف البيان، أن هذه الأشغال ستسجل عجز في عملية الإنتاج، ما سيؤثر بشكل ملحوظ على عملية توزيع المياه الشروب في بلديات ولاية الجزائر العاصمة.

ما أدى لوضع برنامج توزيع يومي خلال فترة الأشغال ابتداء من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الرابعة مساء.

و حسب بيان سيال فإن الإنقطاعات ستمس البلديات التالية:

عين طاية، هراوة، المرسى، برج البحري، الرغاية، الرويبة، برج الكيفان، باب الزوار، الكاليتوس، براقي، الحراش، المحمدية، واد السمار، حسين داي، المقرية، باش جراح، بوروبة، جسر قسنطينة، بئر خادم، الجزائر الوسطى، بلوزداد، الشراقة، بني مسوس، دالي براهيم، باب الواد القصبة، واد قريش، بولوغين والرايس حميدو.

كما ستعرف بلديات الدويرة، خرايسية، بابا أحسن، درارية، العاشور، أولاد فايت والسويدانية كذلك تذبذبات في شبكات التزود بالمياه الشروب.

كما تؤكد سييال استئناف وضمان العودة للتزويد المستمر في البلديات المتأثرة في الوقت المحدد، وتضمن الشركة تزويد المستهلكين ذوو الأولوية كالمؤسسات العمومية والاستشفائية بالشاحنات ذات صهاريج.

وتعتذر سييال من زبائنها من هذه الازعاجات الناتجة عن هذه الاشغال، وتضع تحت تصرفهم رقم مركز الاستقبال الهاتفي العملياتي الخاص بالشركة 1594 لاستقبال استفساراتهم وانشغالاتهم.