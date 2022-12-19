إنقطاع مياه الشرب ببلديتين في العاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة “سيال” اليوم، عن توقف التزويد بمياه الشرب عبر بلديتين في العاصمة. وذلك بسبب اشغال إصلاح تسرب على مستوى قناة رئيسية لتوزيع المياه.

وحسب بيان سيال عبر موقعها الرسمي على الفيسبوك إنقطاع التزود بمياه الشرب سيكون يوم غذ الثلاثاء على من الساعة الثامنة صباحا الى غاية الثامنة ليلا.

وأوضحت مؤسسة “سيال” ان البلديتين المعنيتين بالإنقطاع هي:

بلدية حيدرة كليا.

بلدية بئر مراد رايس يمس كل من حي لا كونكورد، سيدي يحيى، سعيد حمدين، حي شاربوني، حي 107 مسكن سعيد حمدين، وحي الزوبير.

وأكدت مؤسسة “سيال” انه سيتم استئناف عملية التزود بالماء تدريجيا بداية من ليلة يوم الثلاثاء.