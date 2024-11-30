إنقطاع مياه الشرب لمدة 4 أيام بهذه البلديات 

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر ” سيال ” عن تذبذبات وتعديل في برنامج التوزيع للمياه الصالحة للشرب.

وأوضحت شركة ” سيال ” ان توقيف جزئي لمحطة تحلية مياه البحر بفوكة للقيام بأشغال الصيانة الدورية لمدة 72 ساعة.

وذلك ابتداءً من يوم الأحد 01 ديسمبر 2024 إلى غاية يوم الأربعاء 04 ديسمبر 2024.

وسينجر عن هذه الأشغال تذبذبات و تعديل في برنامج التوزيع على مستوى :

ولاية الجزائر:

المدينة الجديدة سيدي عبد الله، المعالمة، زرالدة، السويدانية (بلوطة)، اسطاوالي، الشراقة (حي 602 مسكن الكثبان وبوشاوي البحري)، عين البنيان والحمامات.

ولاية تيبازة :

القليعة، الدواودة، فوكة، الحطاطبة، الشعيبة، بواسماعيل، عين تاقورايت، بوهارون، خميستي وسيدي راشد.

وتعلم سيال زبائنها القاطنين بالبلديات المعنية أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستتم تدريجيا، بعد نهاية الأشغال و إمتلاء الخزانات الرئيسية.