إنقطاع وتذبذب في التزويد بالماء الشروب على 40 بلدية بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر سيال، اليوم الإثنين، عن وقف عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى بلديات الجزائر وسط.

وحسب بيان للشركة، سيشمل هذا الإنقطاع، كل من بلديات الجزائر الوسطى، وسيدي امحمد، وبلوزداد، والمرادية، والقبة.

بالإضافة إلى بلديات بولوغين وواد قريش ورايس حميدو والحمامات وباب الواد والقصبة.

كما سيتم تسجيل تذبذبات حادة في التزود بالمياه، ستمس بلديات الشرق وغرب الجزائر التالية: بئر مراد رايس والمدنية وجسر قسنطينة.

بالإضافة إلى بلديات الأبيار وبئر خادم وحيدرة وبن عكنون وبني مسوس وبوزريعة وبئر توتة وتسالة المرجة وخرايسية جزئيا.

وكذا درارية والعاشور وبابا حسن والدويرة واولاد فايت والشراقة والسحاولة والسويدانية ودالي ابراهيم.

وحسين داي والمقرية وباش جراح وزرالدة وسطاوالي وعين البنيان والمعالمة والرحمانية.

وجاء هذا الإنقطاع، عقب وقوع عطب على مستوى الشبكة، حيث تقوم الشركة اليوم الإثنين وإلى غاية الساعة الثامنة من مساء يوم غد الثلاثاء بأشغال إصلاح قناة رئيسية لنقل المياه.

وتقام هذه الأشغال على مستوى محطة تحلية مياه البحر بالحامة ببلدية بلوزداد.

وتؤكد سيال بأن الوضعية العادية لعملية التزويد، ستستأنف تدريجيا يوم الأربعاء القادم.

وأكدت الشركة أنها ستتخذ تدابير على الميدان من أجل تعويض جزء من كمية الإنتاج، وتقليل التأثير على السكان.