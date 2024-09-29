إنقطاع الماء 3 أيام على هذه البلديات بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن إنقطاع في عملية التزويد بالماء الشروب على مستوى عدة بلديات بالعاصمة.

وأوضح بيان سيال، ان الإنقطاع جاء بسبب برمجة شركة ” مياه تيبازة ” أشغال صيانة دورية على مستوى محطة تحلية مياه البحر بفوكة.

وذلك ابتداءً من يوم الأحد 29 سبتمبر 2024 إلى غاية يوم الثلاثاء 01 أكتوبر 2024.

خلال هذه الأشغال سيسجل تذبذبات مع تعديل في برنامج التوزيع على مستوى ولاية الجزائر

وسيمس الانقطاع كل من المدينة الجديدة سيدي عبد الله، اسطاوالي، عين البنيان، الشراقة (حي 602 مسكن الكثبان وبوشاوي البحري)، المعالمة، زرالدة، السويدانية (بلوطة) والحمامات.

وتعلم سيال زبائنها القاطنين في البلديات المعنية بأنّ العودة لبرنامج التوزيع المعتاد ستستأنف تدريجيا ابتداءً من يوم الثلاثاء 1 اكتوبر 2024.