إنقلاب الحافلة ببومرداس.. الوزير الأول يصل إلى مكان الحادث

وصل الوزير الأول، سيفي غريب، إلى مكان وقوع حادث انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين وسقوطها في منحدر، بالطريق الإجتنابي برحمون الكرمة ببلدية ودائرة بومرداس.

وتوفي 20 شخصا، وجرح 38 آخرين، اليوم الجمعة، في حصيلة أولية لحادث إنقلاب حافلة، بالطريق الإجتنابي برحمون الكرمة ببلدية ودائرة بومرداس.

ليتوجه الوزير الأول، بعد ذلك، إلى المستشفى الجامعي ببومرداس للوقوف على الحالة الصحية للمصابين، وظروف التكفل بهم.