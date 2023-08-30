إنقلاب الغابون: كشف مصير الرئيس وإعتقال نجله بتهمة الخيانة العظمى

أعلن مجموعة من كبار ضباط الجيش الغابوني، الذين قادو الإنقلاب في البلاد اليوم الأربعاء، أن رئيس الغابون علي بونغو أونديمبا قيد الإقامة الجبرية محاطا بعائلته وأطبائه.

وأعلن الضباط، عبر التلفزيون الرسمي عن مصير الرئيس علي بونغو، وذلك بعد أن أعلنوا الاستيلاء على السلطة بعد وقت قصير من إعلان لجنة الانتخابات فوز بونغو بولاية ثالثة.

كما أعلن الضباط، عن إيقاف أحد أبناء الرئيس بتهمة “الخيانة العظمى”.

وجاء في بيان تلاه عسكريون من لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات عبر التلفزيون الرسمي: “الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية، وهو محاط بعائلته وأطبائه”.

ولم ترد تقارير بعد عن مكان بونغو، الذي كان آخر مرة ظهر فيها علنا عندما أدلى بصوته في الانتخابات السبت الماضي.

واحتفل المئات في وسط ليبرفيل عاصمة الغابون بعدما أعلنت مجموعة من كبار ضباط الجيش الاستيلاء على السلطة في البلاد.

وإذا نجح هذا الانقلاب فإنه سيكون الثامن في غرب ووسط إفريقيا منذ 2020.

وأدت انقلابات في مالي وغينيا وبوركينا فاسو وتشاد والنيجر، التي شهدت أحدث انقلاب في جويلية، إلى تقويض التقدم الديمقراطي في المنطقة في السنوات القليلة الماضية.