إنقلاب النيجر: وزير الخارجية الأمريكي يتوعد

أرسل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تهديدا إلى قادة الانقلاب في النيجر، في وقت يسود الترقب بشأن اجتماع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، اليوم الأحد.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الانقلاب في النيجر الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم. يهدد المساعدات الاقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة للدولة الواقعة في غربي إفريقيا.

وأضاف بلينكن أن استمرار الاتفاقات المتصلة بالمساعدات الأمنية والاقتصادية لنيامي مرهون بالإفراج عن الرئيس بازوم المحتجز حاليا. والاستعادة الفورية للنظام الديمقراطي في النيجر.

كما علقت فرنسا جميع مساعداتها التنموية للنيجر. وقالت الخارجية الفرنسية أن القرار جاء بعد اجتماع لمجلس الدفاع مع الرئيس إيمانويل ماكرون، السبت.

وقرر الاتحاد الأوروبي أيضا وقف الدعم المالي المقدم للنيجر.

والنيجر واحدة من أفقر دول العالم وتتلقى مساعدات تنموية رسمية تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار سنويا، وفقا للبنك الدولي.

ومن المقرر أن يلتقي قادة مجموعة إيكواس اليوم في العاصمة النيجيرية أبوجا في قمة استثنائية.

ويتوقع أن يفرض المشاركون في القمة عقوبات على قادة الانقلاب في النيجر.

وأكد الرئيس النيجري والرئيس الحالي للمجموعة، بولا تينوبو، أن المجموعة ستفعل كل شيء ممكن من أجل الدفاع عن الديمقراطية.