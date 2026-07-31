إنقلاب حافلة ببومرداس.. إرتفاع حصيلة الضحايا إلى 11 وفاة و38 جريح

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث المرور المروع الذي وقع صباح اليوم الجمعة، بولاية بومرداس، إلى 11 وفاة و38 جريح.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث، في إنحراف وإنقلاب حافلة لنقل المسافرين قادمة من ولاية سطيف، بولاية بومرداس.

وارتفعت حصيلة الضحايا إلى وفاة 11 شخصا، وجرح 38 آخرين.

وأضاف البيان، أن عمليات الإنقاذ والإجلاء إلى المستشفى لا زالت متواصلة، والحصيلة مرشحة للإرتفاع.

وسخرت مصالح الحماية المدنية، لهذه العملية، شاحنتي إنقاذ، و11 سياراة إسعاف.