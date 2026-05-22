إنقلاب حافلة بتبسة.. ارتفاع حصيلة الضحايا

​أعلنت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية لولاية تبسة في بيان لها، عن ارتفاع الحصيلة النهائية لحادث انحراف وانقلاب حافلة المسافرين “كواستر” (خط الشريعة - تبسة) وسقوطها بواد جاف بمنطقة العماشة ببلدية الحمامات ودائرة بئر مقدم، إلى 15 مصابا بجروح متفاوتة.

​الحادث الذي وقع اليوم الجمعة في حدود الساعة (11:20) على مستوى الطريق الوطني رقم 83، تدخلت لأجله وحدة القطاع بالحمامات والوحدة الرئيسية بتبسة، حيث تم إسعاف المصابين وتحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات بالحمامات.

