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الرياضة

إنقلاب حافلة فريق شلغوم العيد بمنعرجات تيكجدة بالبويرة

بقلم يونس رزيق
إنقلاب حافلة فريق شلغوم العيد بمنعرجات تيكجدة بالبويرة
حافلة فريق هلال شلغوم العيد
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أكدت الصفحة الرسمية لفريق هلال شلغوم العيد على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك إنقلاب حافلة الفريق بمنعرجات تيكجدة بولاية البويرة ظهيرة اليوم الجمعة.

وخلف الحادث حسب مصادر النهار 4 جرحى في صفوف فريق شلغوم العيد والذين تم إسعافهم بالمركز الصحي بحيزر و مستشفى البويرة.

للتذكير فإن فريق هلال شلغوم العيد كان قد واجه فريق أمل الأربعاء وديا صبيحة اليوم الجمعة بملعب تيكجدة والذي إ نتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 من تسجيل اللاعب قيبوع

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=993407
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