إنقلاب حافلة فريق شلغوم العيد بمنعرجات تيكجدة بالبويرة
بقلم يونس رزيق
أكدت الصفحة الرسمية لفريق هلال شلغوم العيد على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك إنقلاب حافلة الفريق بمنعرجات تيكجدة بولاية البويرة ظهيرة اليوم الجمعة.
وخلف الحادث حسب مصادر النهار 4 جرحى في صفوف فريق شلغوم العيد والذين تم إسعافهم بالمركز الصحي بحيزر و مستشفى البويرة.
للتذكير فإن فريق هلال شلغوم العيد كان قد واجه فريق أمل الأربعاء وديا صبيحة اليوم الجمعة بملعب تيكجدة والذي إ نتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 من تسجيل اللاعب قيبوع
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