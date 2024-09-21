إنقلاب شاحنة تابعة لمؤسسة نفطال بالشلف

إنقلبت شاحنة ذات صهريج تابعة لمؤسسة نفطال، كانت معبئة بـ 17 طن من مادة غاز البوتان، في حادث مرور بالطريق السيار شرق غرب بمنطقة الدواديش في الشلف.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فإنه لم يتم تسجيل اي إصابات بشرية وكذلك لم تسرب المادة المحمولة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية، لوضع تشكيل أمني بالطريق وإخطار مؤسسة نفطال لتحويل الخزان.

للإشارة، إنطلقت الشاحنة من منطقة أروزيو، متوجهة إلى المنطقة الصناعية لوادي سلي لولاية الشلف.