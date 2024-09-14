إنقلاب شاحنة .. غلق الطريق السيار شرق غرب بين سيق والمحمدية

أفاد بيان لقيادة الدرك الوطني عبر صفحة طريقي عن غلق بالطريق السيار شرق غرب في شطره الرابط بين سيق والمحمدية.

واوضحت ذات المصالح أن غلق الطريق السيار شرق غرب بالضبط قبل محطة بابا علي بإتجاه الجزائر.

وجاء هذا الغلق بسبب حادث إنقلاب شاحنة وسط الطريق ولهذا وجب اخد الحيطة والحذر.

وفور ذلك تتواجد افراد فصيلة الطريق السيار للدرك الوطني بالمحمدية متواجدة بعين المكان من أجل تسهيل حركة المرور و تحويل حركة المرور نحو الطريق الوطني رقم 04.