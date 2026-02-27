إنقلاب شاحنة لنقل المحروقات في تامنغست

تدخل أفراد المركز المتقدم أراك للحماية المدنية بولاية تامنغست، اليوم الجمعة، من أجل حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 01، على بعد حوالي 03 كلم في اتجاه عين صالح.

وحسب يان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث في انحراف وانقلاب شاحنة ذات صهريج مخصّصة لنقل المحروقات.

وأسفر الحادث عن إصابة شخص واحد من جنس ذكر، تم إسعافه في عين المكان من طرف مصالحنا، ونقله إلى عيادة أراك.

كما تم تسجيل تسرّب للوقود، حيث تم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتأمين المكان ومنع أي خطر محتمل.