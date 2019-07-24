إنقلاب شاحنة محملة بالذرة تتسبب في تعطيل حركة المرور بالبليدة

أدى انقلاب شاحنة محملة بمادة الذرة، على مستوى طريق السيار شرق غرب، باتجاه ولاية عين الدفلى، وبالضبط عند محول الأغواط المدية بشفة، إلى تعطيل حركة المرور لساعات.

حيث تنقلت مصالح السرية الاقليمية لأمن الطرقات، وفتح تحقيق في الحادث.

كما تم تغير اتجاه المركبات إلى الطريق القديم ببلدية شفة، لتسهيل حركة المرور.

وحسب المكلفة بالإعلام على مستوى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة، للنهار، الملازم الأول “ميداني مريم”،

فإنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية، في الحادث.

وأضافت ذات المصادر، أن التحقيق جاري لمعرفة سبب انقلاب الشاحنة، وأن مصالح الدرك الوطني تعمل على اعادة حركة المرور مجددا.