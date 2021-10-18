إنقلاب شاحنة محملة بالطماطم بقسنطينة

شهد الطريق الولائي الرابط بين بلديتي قسنيطنة وحامة بوزيان اليوم الإثنين، حادث إنحراف وإنقلاب شاحنة محملة بالطماطم.

الشاحنة من نوع “شاكمان” كانت متوجهة الى منطقة النشاطات ببرحال في ولاية عنابة، وتسبب إنقلابها في إتلاف كل الحمولة.

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