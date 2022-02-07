إنقلاب شاحنة محملة بالمازوت في تمنراست

أصيب شخصين، في حادث انحراف وإنقلاب شاحنة ذات صهريج خاصة بنقل المحروقات على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بتمنراست.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تدخل أفراد المركز المتقدم للحماية المدنية أراك على الساعة 11 و50 دقيقة في هذا الحادث.

كما انقلبت الشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 01، بالضبط في النقطة 40 كلم من أراك إتجاه ولاية تمنراست.

وكانت الشاحنة معبأة بالمازوت، حيث قامت الفرقة المتدخلة عند وصولها إلى عين المكان بالاجراءات اللازم تحسبا لأي طارئ.

وجاء ذلك، لحماية الأشخاص والممتلكات من خطر الانفجار أو الإشتعال للوقود المتسرب بأكمله من الشاحنة.

و قد أسفر هذا الحادث عن إصابة شخصين، وقد تم التكفل بهما وإسعافهما في عين المكان ونقلهما إلى المستشفى.

95 حادث مرور جسماني خلال نهاية الأسبوع

سجلت مصالح الأمن الوطني، 95 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية. خلال الفترة الممتدة من 04 إلى 05 فيفري 2022،أسفرت عن وفاة 04 أشخاص وجرح 105 آخرين.

كما تشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري. نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان. والإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة.

كما تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

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