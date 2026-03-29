إنقلاب شاحنة يُخلف ضحيتين في قسنطينة

أصيب شخصان بجروح متفاوتة إثر حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 20 بمنطقة “الباردة” التابعة لبلدية ودائرة الخروب بولاية قسنطينة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في انحراف وانقلاب شاحنة في حدود الساعة 15:33 زوالاً.

وخلف الحادث إصابة شخصين من جنس ذكر (تتراوح أعمارهم بين 50 و60 سنة) يعانون من إصابات متفاوتة الخطورة.

وفور وصول الإسعافات إلى الموقع، تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين في عين المكان. ليتم بعدها نقلهم مباشرة إلى مستشفى الخروب لاستكمال العلاج الضروري.