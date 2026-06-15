إنقلاب شاحنة يُخلف 3 ضحايا في البيض

تدخل المركز المتقدم للحماية المدنية بالبيض، اليوم الإثنين، إثر حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب شاحنة ذات مقطورة محملة بمادة الاسمنت على مستوى الطريق الوطني رقم 47، بمدخل مدينة البيض.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و55 سنة. حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم بعين المكان. قبل تحويلهم إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية بالبيض لتلقي العلاج اللازم.

وذكرت مصالح الحماية المدنية بضرورة الالتزام بقواعد السلامة المرورية، واحترام السرعة القانونية. وتفادي المناورات الخطيرة والإرهاق أثناء السياقة، حفاظًا على سلامة مستعملي الطريق.