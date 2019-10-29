إنقلاب قارب لحراڨة على متنه 13 شابا من اولاديعيش من بينهم مفقود

أدى انقلاب قارب على متنه 13 حراق بعرض البحر فجر الثلاثاء الى فقدان شاب يدعى ابراهيم مقدم البالغ من العمر 22 سنة.

فيما تمكن عناصر قوات البحرية التابعة للجيش الوطني الشعبي من انقاذ الاخرين ونقلهم الى مستشفى الشلف.

وحسب ذات المصدر فان مجموعة من شباب من سكان بلدية اولاديعيش بالبليدة غادروا ليلا شاطئ شرشال على متن قارب باتجاه اوروبا.

وبعد ساعات و7 كلم من السير تعطل محرك القارب، فيما تؤكد الرواية الاخرى ان نيران شبت بالقارب مما ادى بالشباب الى القاء انفسهم في البحر .

حيث بقيا البعض يصارع في عرض البحر لاكثر من 6 ساعات كاملة ، كما كشف ذات المصدر ان حراس السواحل تمكنت من انقاذ الجميع. بإستثناء الشاب بقيا المفقودا لحد كتابة هته الاسطر ، فيما تحدثت مصادر اخرى لنهار ان الشاب مات غرقا

أين تم نقل الناجين الى مستشفى لتلقي العلاج اللازم ، كما فتحت مصالح الدرك الوطني بتنس تحقيقا لتحديد سبب الحقيقي لانقلاب واشتعال القارب وظروف الهجرة .