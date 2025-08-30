إنقلاب قطار في مصر.. وفاة 3 أشخاص وإصابة 54 آخرين

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن حصيلة مأساوية لحادث قطار وقع في محافظة مطروح، حيث خرجت 7 عربات عن القضبان، وانقلبت اثنتان منها.

وحسب وسائل إعلام محلية، أسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 54 آخرين.

وكان القطار في طريقه من مطروح إلى القاهرة عندما وقع الحادث بين محطتي فوكة وجلال.

جهود الإنقاذ والتحقيق

وفور وقوع الحادث، تحركت فرق الإغاثة بسرعة، حيث أرسلت وزارة الصحة 30 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات الضبعة ورأس الحكمة.

بينما أشرف محافظ مطروح شخصيًا على عمليات الإنقاذ وتوفير المستلزمات الطبية.

ومن جانبها، تعمل فرق الهيئة الفنية على رفع العربات المتضررة وإصلاح السكة الحديدية المتضررة.

كما أمر وزير النقل بفتح تحقيق عاجل لتحديد أسباب الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه.