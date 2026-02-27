إعــــلانات
بقلم نادية بن طاهر
إنقلاب وإحتراق مركبة مُحملة بالفواكه بالعاصمة
تدخلت مصالح الحماية المدنية، منتصف نهار اليوم الجمعة، لأجل حادث مرور يتمثل في إنحراف واحتراق سيارة نفعية محملة بالفواكه، عقب انقلابها، بالطريق السريع الإجتنابي الجنوبي الدار البيضاء بالعاصمة.

وحسب بيان للوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية، خلف الحادث ضحية من جنس ذكر، يبلغ من العمر 25 سنة.

وتم إسعاف الضحية، وهو يعاني من جروح خفيفة، في عين المكان.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذا الحادث، سيارة إسعاف طبية، وشاحنة مضخة وخزان.

