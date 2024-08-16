إنهاء أزمة هيفاء وهبي في مصر

نجحت الفنانة اللبناينة هيفاء وهبي، في إلغاء قرار منعها من مزاولة مهنة التمثيل داخل مصر، بعدما تواصلت مباشرة مع الشركة صاحبة الشكوى وحصلت على إقرار منها بتسوية النزاع بينهما.

وقامت نقابة المهن التمثيلية بإصدار خطاب رسمي موجه إلى نقابة المهن الموسيقية تخطرها فيه بحفظ الشكاوى المقدمة بحق هيفاء وإلغاء قرار منعها من العمل.

كما أصدرت الشركة صاحبة الشكوى بحق هيفاء وهبي بيانا أكدت فيه أن الأزمة تعود للعام 2017 وكان السبب فيها مدير أعمال النجمة اللبنانية وقتها. وتمت تسوية المشكلة بعد التواصل المباشر مع هيفاء.

وأوضح، أنه جرى التنازل عن الشكوى المقدمة لنقابة الممثلين برئاسة الدكتور أشرف زكي، مساء الأربعاء.

ومن جانبه، أكد المنتج إسحق إبراهيم، أنه لا توجد أي خلافات مع هيفاء وهبي. إذ تجمعهما علاقة مودة وإحترام منذ سنوات، ومن المقرر أن يكون هناك تعاونا فنياً خلال الفترة المقبلة.

وسبق أن أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا بالتنسيق مع نقابة المهن التمثيلية، لتوضيح سبب إيقاف تصاريح هيفاء وهبي.

مؤكدة أنها أخلت ببنود تعاقد فني بينها وبين شركة إنتاج سينمائي رغم حصولها على عربون التعاقد.