إنهاء إضراب عمال مركب منجم الفوسفات بتبسة وعودته للعمل

تم قبل قليل إنهاء إضراب عمال مناجم الفوسفات التابعين لشركة “سوميفوس”، وعاد المركب المنجمي، بجبل العنق جنوب بئر العاتر، بتبسة، للعمل بصفة عادية.

وذلك بعد اضراب تجاوز العشرين يوما، حسب ما علم من الرئيس المدير العام، لكحل مختار.

واعرب ذات المسؤول، في تصريح للنهار، عن ارتياحه لقرار العمال بعودة النشاط، لأحد أكبر وأهم المركبات المنجمية في الجزائر.

مشيرا إلى أنه تم إعادة تفعيل العقود التجارية الدولية، الخاصة بعمليات التصدير التي توقفت كلية شهر أفريل.

وذلك بعد الغاء المعاملات، سواء مع الدول المستقبلة، أو شركات النقل البحري، حتى لا تتكبد خزينة الشركة مزيدا من الخسائر.

هذه الخسائر، التي وصلت إلى 7 مليون دولار، من جراء تعطل تصدير كمية معتبرة من مادة الفوسفات، بلغت 140 ألف طن.

هذا دون نسيان الخسارة المتوقعة لايرادات الشركة، في نهاية السنة الجارية، والتي ستتراوح ما بين 10 و13 في المئة.

كما أكد مختار، على أن أبواب الحوار دائما مفتوحة، في اطار القانون مع الشريك الاجتماعي، وممثلي العمال.

وأن استمرار الشركة ورفع ايراداتها، ينعكس ايجابا على كل فرد ينتمي إليه،ا من خلال ما سيحصل عليه سنويا من مردودية.

وأيضا على مستوى الهياكل، التي تجدد، ومعها الحظيرة، مما يضمن أريحية أكبر، على مستوى ورشات العمل.