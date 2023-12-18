إنهاء دعم شراء السيارات الكهربائية بهذه الدولة

قررت الحكومة الألمانية إنهاء المساعدات بشكل مفاجئ لشراء سيارة كهربائية. وهو إجراء قد يوجه ضربة قاسية لصناعة السيارات الألمانية. التي تكافح بالفعل للتعامل مع التحول البيئي، حسبما قال خبراء يوم أمس الأحد.

المكافآت لشراء سيارة كهربائية هي ضحايا أزمة الميزانية في أعقاب الزلزال المالي. الذي أحدثته المحكمة الدستورية الألمانية في نوفمبر. والتي ألغت إعادة تخصيص الاعتمادات غير المستخدمة خلال الوباء للاستثمارات الخضراء ودعم الصناعة. وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية يوم السبت أنه لن يتم قبول الطلبات بعد يوم الأحد.

واعترف متحدث باسم الوزارة بأن هذا الإزالة خلق “وضعا مؤسفا” للمستهلكين. الذين كانوا يأملون في الاستفادة من المكافأة عند شراء سيارة كهربائية.

لكن المتحدث قال إن هذا القرار كان ضروريا. “لأنه لم يعد هناك ما يكفي من الأموال المتاحة لمراعاة الطلبات الواردة بعد يوم الأحد”.

ووفقا للمحلل فرديناند دودنهوفر من مركز أبحاث السيارات. فإن هذا القرار قد تكون له عواقب وخيمة.

وقال فرديناند دودينهوفر لصحيفة راينيش بوست: “إن القدرة التنافسية لمصنعي (السيارات) ستتضرر بشدة الآن”.

وحذرت صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية من أن إلغاء المكافأة يهدد بتعريض هدف ألمانيا المتمثل في وضع 15 مليون سيارة كهربائية. على الطرق بحلول عام 2030 للخطر.

وقالت الصحيفة: “كان هذا الهدف يعتبر بالفعل غير واقعي للغاية. ويبدو الآن وهميا تماما”.

وتم تخصيص إجمالي 10 مليارات يورو لنحو 2.1 مليون سيارة كهربائية منذ عام 2016، بحسب وزارة الاقتصاد الألمانية.