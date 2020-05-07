إنهاء مهام أربع مدراء ولائيين للصحة ومدير المركز الإستشفائي بتيزي وزو

تم إنهاء مهام أربع مدراء للصحة بكل من ولاية الأغواط وجيجل وولاية سعيدة بالإضافة إلى إنهاء مهام مدير الصحة لولاية تيسمسيلت

وحسبما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإنه وبموجب مرسومان تنفيذيان صادران بيتاريخ 19 أفريل 2020 فقد تم إنهاء مهام كل من عماد الدين معاذ بصفته مديرا للصحة بولاية الأغواط ، وشعبان سيدهم بصفته مديرا للصحة بولاية جيل،بالإضافة إلى إنهاء مهام قويدر أسي بصفته مديرا للصحة بولاية سعيدة.

كما تم إنهاء مهام محمد فلاح بصفته مديرا للصحة بولاية تيسمسيلت.

كما تم إنهاء مهام الممدير العام للمركز الإستشفائي الجامعي بمدينة تيزي وزو عباس زيري.