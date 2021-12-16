إنهاء مهام أمناء عامين لمجالس قضائية بهذه الولايات

أمضى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسومان رئاسيان يتضمنان إنهاء مهام أمناء عامين للمجالس القضائية .وتكليفهم بمهام أخرى.

وصدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 92 مرسومان رئاسيان يتضمنان إنهاء مهام 20 أميناعاما لدى المجالس القضائية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق لـ 01 ديسمبر سنة 2021 ،تنهى مهام السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم أمناء عامين للمجالس القضائية الآتية:

الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

كمال بوخاتم، بأم البواقي.

رضا حمادي، بالبويرة.

فيصل حمودة سيدهم، بتبسة.

نور الدين همساس، بتلمسان.

نجمة بوبكر، بتيارت.

رابح عابد، بتيزي وزو.

جمال شنة، بجيجل.

بلقاسم جوادي، بسطيف.

مـحمد جبلي، بسيدي بلعباس.

أحمد عبد الدائم، بعنابة.

لطفي قموري، بالمسيلة.

أحمد مولاي، بمعسكر.

نبيل بن الشيخ، بورقلة.

عبد اللـه لعويسي، ببرج بوعريريج.

نور الدين بن ذيب، بالطارف.

مريم الطاهر، بتندوف.

أحمد عبد النور عوادي، بالوادي.

يوسف ابن العمري ، بسوق أهراس.

أمـحمد ديدان، بغليزان.

وبموجب ذات المرسوم تم إنهاء مهام محمد حمدوش، بصفته أمينا عاما لمجلس قضاء خنشلة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

ووفق لذات العدد من الجريدة الرسمية انه وبموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق لـ 01 ديسمبر سنة 2021 ،تنهى تعيين السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم أمناء عامين للمجالس القضائية الآتية:

كمال بوخاتم، بالشلف.

مريم الطاهر، بالأغواط.

يوسف ابن العمري، بأم البواقي.

عبد اللــه لعويسي، بباتنة.

رابح عابد، ببجاية.

علي منصور نجار، ببسكرة.

نجمة بوبكر، بالبويرة.

لطفي قموري، بتبسة.

أمـحمد ديدان، بتلمسان.

أحمد مولاي، بتيارت.

أحمد عبد الدائم، بجيجل.

جمال شنة، بسطيف.

نور الدين همساس، بسيدي بلعباس.

بلقاسم جوادي، بقسنطينة.

رضا حمادي، بالمدية.

مـحمد جبلي، بمعسكر.

أحمد عبد النور عوادي، ببرج بوعريريج.

نبيل بن الشيخ، بالوادي.

نور الدين بن ذيب، بخنشلة.

نوال مريني، بغرداية.

فيصل حمودة سيدهم، بغليزان.

كما تم بموجب ذات المرسوم تعيين محمد حمدوش أمينا عاما لمجلس قضاء المسيلة.

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