إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الصناعة بعد يومين من تعيينه

أنهت وزيرة الصناعة والمناجم جميلة إخناش تمازيرت مهام الأمين العام الجديد لوزارة الصناعة بعد يومين من تعيينه.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار اونلاين” نقلا عن مصادر مسؤولة بوزارة الصناعة، فإن الأمين العام لوزارة الصناعة عيساوي محمد شريف قد تم تعيينه يوم الإثنين وتم إنهاء مهامه أمس الأربعاء.

وأضافت ذات المصادر أن خلافا وقع بين الوزيرة و الأمين العام حول طريقة التعيين وممارسة المهام، قد أدى إلى الإقالة السريعة للأمين العام الجديدة.

بالموازاة مع ذلك عينت وزيرة الصناعة و المناجم أمس الأربعاء المدعو محمد باشا كأمين عام جديد لوزارة الصناعة وهو الذي شغل منصب أمين عام بوزارة البيئة.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول نور الدين بدوي كان قد أنهى يوم الأحد مهام كل من الأمين العام لوزارة الصناعة علي أوملال و رئيسة الديوان بوزارة الصناعة.