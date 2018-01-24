إنهاء مهام الديريكتوار فورا..واستقلال الرابطة عن الفاف

النهار تنقل تصريحات رؤساء نوادي ومتخصصين حول سحب التفويض

دعا لعقد جمعية عامة انتخابية لاختيار الرئيس الجديد بسرعة وتطبيق القوانين

مدوار لـ«النهار»: «يجب إنهاء صلاحيات الديريكتوار بسرعة وهذا هو ندائي للوزير ولد علي»

«قرباج رجل دولة لا يستحق الخروج بهذه الطريقة ونشكره على ما قدمه»

أكد رئيس جمعية الشلف، عبد الكريم مدوار، على ضرورة إنهاء صلاحيات الديريكتوار الذي نصّبته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بسرعة، من أجل تسيير شؤون البطولة الوطنية برابطتيها المحترفتين، بعد أن سحبت تسييرها من الرابطة برئاسة محفوظ قرباج، وذلك بعقد جمعية عامة انتخابية، لأن تسيير البطولة من صلاحيات أعضاء الجمعية العامة للرابطة.

كما وجه مدوار، في تصريح لـ«النهار»، أمس، نداء لوزارة الشباب والرياضة من أجل وضع حد لما يحدث في القريب العاجل، حيث قال في هذا الصدد: «يجب عقد جمعية انتخابية سريعا من أجل الرجوع إلى تسيير شؤون كرة القدم وتطبيق القوانين من أجل السير الحسن، كرة القدم في حاجة إلى الهدوء والاستقرار ولم لا يتم ذلك، كما أن التعنت سبب ما وقع، ومن الخطأ أن نستمر في تسيير شؤون الرابطتين بديريكتوار، وتمنينا أن لا يقع ما وقع على الأقل حتى نهاية البطولة من أجل تفادي الانزلاقات لا قدر الله».

وأضاف: «أوجه نداء إلى وزير الشباب والرياضة بأن لا يستمر وضع الرابطة هكذا أكثر من أسبوعين، وثقتي كبيرة فيه من أجل احتواء الوضع، ونفس الشيء بالنسبة لرئيس الفاف، الذي عليه أن يعطي تعليماته من أجل الإسراع في عقد جمعية عامة خلال الأسبوعين القادمين، لأن تسيير البطولة من صلاحيات أعضاء الجمعية العامة للرابطة المحترفة، ويجب أن نسرع في اتخاذ قرار لإنهاء صلاحيات الديريكتوار من أجل العودة إلى الشرعية».

هذا وأكد مدوار على ضرورة توجيه شكر كبير لرئيس الرابطة محفوظ قرباج، على ما قدمه خدمة للكرة الجزائرية: «قرباج لا يستحق الخروج بهذه الطريقة، هو رجل دولة وشخصية محترمة، وكان دائما يحافظ على السير الحسن، ولو أن إرضاء الناس غاية لا تدرك.

وعليه أقول شكرا لقرباج على ما قدمه ويجب الإسراع في الرجوع للشرعية خدمة للرياضة، وكرة القدم هي الهدف الرئيسي ونعم للروح الرياضية والتآخي ولا للتراشق لأن كرة القدم تجمع ولا تشتت».

قال إن تراكم المشاكل صعب أكثر من إيجاد الحلول..

عيساوي: «الوقت سيحكم على الفاف في تنحية قرباج»

أكد وزير الشباب والرياضة الأسبق، مولدي عيساوي، أن الوقت وحده سيحكم على قرار المكتب الفدرالي الأخير، وفيما إذا كانت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محقّة في سحب تسيير البطولة من الرابطة، أم لا.

وأكد في هذا الصدد في تصريح لـ«النهار»: «صراحة لست مطّلعا على الأحداث عن كثب، ولا أعرف سبب قيام الفاف بسحب تفويض البطولة من الرابطة، وتشكيل ديركتوار للقيام بهذه المهة، لكن الوقت وحده سيكون كافيا للحكم على هذا القرار وفيما إذا كانت الفاف محقّة في سحب الثقة من قرباج أم لا».

وفي تعليقه على تأزم العلاقة بين قبراج وزطشي منذ تولي الأخير زمام تسيير الاتحادية، قال: «هناك الكثير من المشاكل التي لم يتم الحسم فيها، مما أدى إلى تراكمها، وبتراكم المشاكل تأزمت الأمور أكثر وأصبح إيجاد الحلول أمرا صعبا، لابد من إرادة صادقة، لأن العمل وسط محيط يسير عكس التيار ولديه توجهات وأراء مختلفة يصعب أكثر الأمور المتعلقة بالتسيير ويزيد من المشاكل، ولهذا لابد من تكاثف الجهود والتنسيق في العمل لإعادة بناء أرضية سليمة للنهوض بكرة القدم الجزائرية».

أكد أن زطشي طلب منه التحضير للجمعية العامة العادية للرابطة رفقة بهلول.. علي مالك:

«الديركتوار ما راحش يطوّل ولا يمكنني رفض طلب الفاف لتسيير البطولة»

كشف علي مالك، عضو الديريكتوار المعيّن من طرف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، لتسيير أمور البطولة المحترفة بقسميها الأول والثاني، رفقة عمار بهلول والعربي أومعمر، عضوي المكتب الفدرالي، أن الأمور لن تكون سهلة، إلا أنه سيعمل رفقة مساعديه على تشريف المهمة التي أوكلت إليهم.

موضحا أن الديريكتوار لن يعمّر طويلا وسيسيّر البطولة إلى غاية انعقاد الجمعية العامة العادية للرابطة، وأوضح في هذا السياق في تصريح لـ«النهار»: «المكتب الفدرالي قرر سحب تسيير البطولة من الرابطة خلال الاجتماع الأخير الذي انعقد في سطيف، كما يعلم الجميع أنا فرد من أسرة كرة القدم الجزائرية.

ولا يمكنني رفض طلب الفاف التي أوكلت لي مهمة تسيير البطولة رفقة بهلول وأومعمر، المهمة لن تكون سهلة ودفتر الأعمال سيكون مكثفا، لكن على الجميع أن يعلم أن الديريكتوار لن يدوم طويلا، وإنما لفترة وجيزة إلى غاية انعقاد الجمعية العامة العادية، وبعدها جمعية انتخابية لاختيار من سيترأس الرابطة».

وأضاف: «سنعمل على أن نكون في المستوى خلال الفترة التي سنشرف فيها على تسيير البطولة، وعند حسن ظن الفاف التي وضعت ثقتها فينا، بعدها ستفتح الأبواب لمن يرغب في الترشح وسيتم الاختيار، وأتمنى أن يكون اختيار الرجل المناسب لشغل هذا المنصب».

مدير عام شركة اتحاد بلعباس محمد بن عياد:

«لم يشاورونا قبل سحب التفويض من الرابطة والنوادي وحدها تدفع الثمن»

اعتبر مدير عام شركة اتحاد بلعباس، محمد بن عياد، قرار سحب التفويض من الرابطة بقرار من الفاف، بالمفاجئ، وعلق على القضية في تصريح مقتضب لـ«النهار» بالقول: «بصفتي رئيسا لمجلس إدارة اتحاد بلعباس، تفاجأت بخبر سحب الثقة من الرابطة، حيث لم يشاورونا قبل اتخاذ هذا القرار، بغضّ النظر عن الأشخاص نحن تهمنا مصالح فرقنا بالدرجة الأولى.

ويهمنا أيضا الاستقرار على مستوى الرابطة والكرة الجزائرية عامة، لأن النوادي وحدها تدفع ثمن ذلك، وهو ما نعيشه حاليا، حيث إننا طالبنا بتأجيل المباراة المقبلة أمام شباب قسنطينة بساعتين لكننا لم نتلق الرد إلى حد الآن.

وهذا بسبب الفوضى التي تعيشها كرة القدم ببلادنا». وإن كان الترشح إلى رئاسة الرابطة يستهويه، أكد بن عياد أنه في خدمة الوطن، لكنه ليس بإمكانه فرض نفسه على أي كان.

قال إنه يجب تعيين رئيس جديد على رأس الرابطة سريعا

لاج لـ«النهار»: «التجربة علّمتنا أن الفراغ أمر غير جيد على مستوى أي هيئة»

أكد رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، زايد لاج، على أهمية إيجاد حل سريع لتنصيب خليفة محفوظ قرباج على رأس الرابطة المحترفة لكرة القدم، بعد أن قامت الاتحادية الجزائرية بإصدار قرارها القاضي بسحب تسيير البطولة المحترفة منها.

مؤكدا في تصريح خص به «النهار»، أمس، أن الفراغ على مستوى أعلى الهرم في أي هيئة أمر غير جيد، وذلك بحكم التجربة، حيث قال في هذا الصدد: «نحترم قرارات الهيئات المخوّل لها قانونا رأي بصفة عامة، هو أن الفراغ غير جيد في جميع المناسبات في أي هيئة سواء كروية أو سياسية أو اقتصادية، والتجربة علمتنا أن الفراغ أمر غير جيد واتخاذ قرار بنزع مسؤول يجب تعويضه بمسؤول آخر يتم تعيينه في أقرب وقت لكي لا يبقى هذا الفراغ ولا تعليق لي على الديريكتوار أو قرار المكتب الفيدرالي».

المورو محمد رئيس مجلس إدارة جمعية وهران:

«القائمون على الكرة تركوا جوهر المشاكل ودخلوا في متاهة لا ندري أين ستقودنا»

علّق رئيس مجلس إدارة جمعية وهران، محمد المورو، على القضية التي هزت الكرة الجزائرية وتعد تاريخية بسحب تفويض الرابطة الوطنية لكرة القدم من طرف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بالقول: «تأسفت كثيرا على ما حدث مؤخرا بين الاتحادية والرابطة، لأن كرة القدم الجزائرية ليست في حاجة لمثل هذه المشاكل، زطشي وقرباج كانا قادرين على استعمال لغة العقل والرصانة لتجاوز مثل هذه الأمور على الأقل لإنهاء هذا الموسم المليء بالمشاكل التي تأبى أن تنتهي، أو على الأقل العمل على معالجة واقع كرة القدم المرير والصعوبات التي كنا قد رفعناها إليهما، لا يجب أن نكذب على أنفسنا فسيكون لقرار الاتحادية انعكاسه السلبي من دون شك، أنا من جهتي أتمنى عودة المياه إلى مجاريها سريعا حتى لا تتعفن الأمور أكثر ونجد أنفسنا نعض أصابع الندم».

أكد أنه لن يترشح لخلافة محفوظ قرباج.. فريد نزار لـ«النهار»:

«يجب استقلال الرابطة عن الفاف.. وعليق أو مشرارة هما المناسبان للمرحلة»

شدد فريد نزار، رئيس نادي شباب باتنة السابق، على ضرورة عقد جمعية عامة تأسيسية للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، وأخذ اعتمادها من وزارة الداخلية للاستقلال عن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم «فاف»، بدلا من عقد جمعية انتخابية لن تغير شيئا في الواقع المر للكرة المحلية.

حيث صرح نزار في اتصال، أمس، بـ«النهار» قائلا: «الحل يكمن في عقد جمعية عامة تأسيسية للرابطة المحترفة، باعتماد من وزارة الداخلية للاستقلال والانفصال عن الاتحادية، وليس الحل في جمعية انتخابية، لأن الجمعية العامة الحالية ليس لها أي تأثير، والقرار كله بيد رئيس الفاف الذي وضع قرباج نفسه دمية في يده، بعدما وقّع على الاتفاقية بين الهيئتين سنة 2011 ليصبح رئيس الفاف الآمر الناهي، لذلك يجب التدارك وفصل الرابطة عن الفاف حتى تصبح جمعيتها العامة سيدة قراراتها، مثلما يحدث في الدوريات المحترفة في العالم».

هذا وأكد محدثنا أنه لن يترشح لرئاسة الرابطة المحترفة وخلافة محفوظ قرباج على رأسها، معتبرا رئيس اتحاد العاصمة سابقا، سعيد عليق، أو رئيس الرا بطة سابقا، محمد مشرارة، المناسبين للمنصب: «منصب رئيس الرابطة المحترفة سياسي ومعقّد، وأنا لا أفكر أبدا فيه ولن أترشح له.

ولكن بالنسبة لي عليق أو مشرارة هما الرجلان المناسبان للمرحلة، هذان الرجلان يعيشان في العاصمة مما يسهل مهمتهما، كما أن كفاءتهما كبيرة ولم يلطخا سمعتهما طيلة العشرية الأخيرة التي عملا فيها في الكرة الجزائرية».