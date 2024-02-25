تم إنهاء مهام الرئيس المدير العام للمؤسسة الجزائرية للحوم الحمراء لمين دراجي.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة، فإن قرار إنهاء المهام جاء بسبب عدم احترام وتنفيذ الالتزامات الخاصة بتموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء.

وكان “لمين دراجي” قد تم تعيينه على رأس الشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ALVIAR” سنة 2021 خلفا لـ” عدلان بيدوحان” الذي أقيل آنذاك نتيجة سوء التسيير.

وفي سنة 2019 عُين لمين دراجي على رأس شركة مناجم الحديد شرق، خلفا محمد مساعدية الذي تم تحويله إلى مهام أخرى.