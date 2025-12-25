إعــــلانات
الوطني

إنهاء مهام الرئيس المدير العام لمؤسسة اتصالات الجزائر

بقلم خالد زوبيري
  • 2679
  • 0

تم اليوم الخميس، إنهاء مهام عادل بن تومي، الرئيس المدير العام لمؤسسة اتصالات الجزائر.

