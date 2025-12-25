الوطني إنهاء مهام الرئيس المدير العام لمؤسسة اتصالات الجزائر بقلم خالد زوبيري نشر في 25 ديسمبر 2025 - 18:17 شارك غرِّد أرسل 2679 0 تم اليوم الخميس، إنهاء مهام عادل بن تومي، الرئيس المدير العام لمؤسسة اتصالات الجزائر. رابط دائم : https://nhar.tv/JkHDP اقرأ أيضا إتخذ قراره من دون أن يستشيرني.. سأتطلق بسبب إبنة أخ زوجي الوطني 10 ديسمبر وزير العمل: إجراء دراسات وتشخيص دقيق للمخاطر المهنية للحد من الحوادث الوطني 11 ديسمبر الجزائر-كازاخستان.. تعزيز التعاون في مجال التداوي بالأعشاب الطبية الوطني 22 ديسمبر وضع حجر الأساس لـ2200 سكن بصيغة عدل 3 في برج بوعريريج الوطني 14 ديسمبر مقرمان يعقد جلسة عمل مع نائب وزير الشؤون الخارجية البرلماني لليابان الوطني 25 ديسمبر وزير الداخلية: حادث بني عباس فاجعة.. نعزي أهالي الضحايا ونتمنى الشفاء للجرحى الوطني 07 ديسمبر الطبعة الـ 33 لمعرض الإنتاج الجزائري تنطلق اليوم الوطني 18 ديسمبر زيارة هامة.. منذر بودن يحل بولاية تامنغست الوطني 05 ديسمبر التوقيع على محضر محادثات بين الجزائر وتشاد بمجالي المحروقات والمناجم الوطني 18 ديسمبر بن قرينة يهاجم "الماك" ويؤكد.. التلاحم الوطني كفيل بإفشال ضرب وحدة البلاد الوطني 13 ديسمبر