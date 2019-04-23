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إنهاء مهام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور

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إنهاء مهام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور
بقلم م . فيصل

تم مساء اليوم الثلاثاء إنهاء مهام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور وتعيين رشيد حشيشي خلفا له.

هذا وقد إشتغل رشيد حشيشي  مدير نشاط الإنتاج و الاستكشاف بسوناطراك


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