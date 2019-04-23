تم مساء اليوم الثلاثاء إنهاء مهام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور وتعيين رشيد حشيشي خلفا له.

هذا وقد إشتغل رشيد حشيشي مدير نشاط الإنتاج و الاستكشاف بسوناطراك