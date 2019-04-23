إنهاء مهام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور

هذا وقد إشتغل رشيد حشيشي مدير نشاط الإنتاج و الاستكشاف بسوناطراك
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تمكنت مصالح الدرك الوطني بميلة من تفكيك شبكة لترويج الكوكايين وحجز 333 غرام بشلغوم العيد.
وحسب معلومات لـ النهار فإ، الشبكة تضم 7 أشخاص تم توقيفهم…
أشرف والي ولاية غرداية عز الدين المشري على اجتماع صلح بين المنتخبين الذين اعلنو تجميد نشاطهم بالمجلس البلدي بغرداية و بين رئيس البلدية و باقي…
لقي شيخ في الستنيات من العمر حتفه بعد ان دهسته شاحنة وهو بصدد عبور الطريق بمنطقة البرايجية على مستوى الطريق الوطني رقم 4ببلدية الحمادنة.
حيث تدخلت…
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